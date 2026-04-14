職場の先輩が必ずしも尊敬できる相手とは限らない。中には、後輩から「この人、本当に仕事ができないな……」と冷めた目で見られているケースもある。投稿を寄せた30代女性は、ドラッグストアで働く中で、とある先輩の言動にすっかり呆れ果てている。その先輩の仕事ぶりについて、「定時で仕事を終わらせられずに毎回残業しているため、先が読めない、計画性がない人だと思われている」と冷ややかに評価する。（文：篠原みつき）資