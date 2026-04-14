会社が傾く予兆は、数字よりも先に社長の“振る舞い”に出る。仕事もせずに特定の社員とばかりつるみ始めたら、その組織はもう末期かもしれない。投稿を寄せた東京都の50代女性（事務・管）が秘書として働く職場は、もはや組織としての体をなしていない。「社員がほとんどヒマ」という異常な状態なのだが、肝心の社長が動く気配は微塵もないようだ。「誰も社長に進言する役員はいない」職場のヤバすぎる実態社長は本来、外で稼いで