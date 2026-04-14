人手不足を解消するために投入された「助っ人」が、逆に現場のストレスを倍増させてしまうこともある。「4、5年前の話です」と投稿を寄せた50代女性（医療・福祉・介護）が明かしたのは、当時、人手不足を補うために現場にいた派遣スタッフのエピソードだ。その人は、「とにかく仕事を教えた通りにやらない、楽な仕事ばかりする人」だったという。（文：篠原みつき）リーダーに訴えても「30分以上、彼女に対する思いをおっしゃるだ