マッチングアプリでプロフィールを「盛る」人間は後を絶たない。画面越しの爽やかさと現物のギャップに、対面した瞬間に膝から崩れ落ちることもあるだろう。投稿を寄せた大阪風の40代の女性（サービス・販売・外食）は、独身時代にアプリで出会った男性の“化けの皮”が剥がれる瞬間を目の当たりにした。待ち合わせ場所に現れたのは、プロフィールとは似ても似つかない人物だったという。「プロフィールには爽やかな夏服で34歳とあ