わざわざ早朝出勤したのに、くだらない下心を持った社長のせいで現場から追い出される――。投稿を寄せた40代男性が、勤め先のアパレル小売店で起きた、あまりに公私混同が激しいエピソードを明かした。男性の会社では新しいシステムを導入することになり、営業担当から「操作方法を伝えたい。早朝になりますが訪問したい」との打診があった。それに対し、社長は「お前が対応しろ」と男性を指名。男性はわざわざ早起きをして当日を