陸上の全国高校総体（インターハイ、７〜８月、滋賀・彦根市平和堂ＨＡＴＯスタジアム）が暑さ対策のため、全競技を午後５時以降に主にナイター競技として開催する案が検討されていることが１３日、分かった。薄暮からナイターで開催し、会期も現在の予定の５日間（７月３０日〜８月３日）から７日間（７月３０日〜８月５日）に２日延長される見込みだ。インターハイは高校生アスリートにとって大きな目標であり、晴れ舞台。昨