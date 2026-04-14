◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）＝４月１３日、栗東トレセン第８６回皐月賞・Ｇ１は１９日、中山競馬場の芝２０００メートルで行われる。昨年の最優秀２歳牡馬カヴァレリッツォは、過去０勝の朝日杯ＦＳから直行でクラシック１冠目に臨む。勝てば中１１８日でのレース最長ブランク星。２０００メートルは初めてだが、陣営が歴史を塗り替える準備は整っている。不安はみじんもない。昨年