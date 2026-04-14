１０月に放送予定の大泉洋主演、池井戸潤原作・日本テレビ系連続ドラマ「俺たちの箱根駅伝」に、俳優の寺尾聰が出演することが決まった。寺尾が演じるのは、明誠学院大学陸上競技部を３８年間率いてきた名物監督・諸矢久繁。厳しい指導で知られ、ひとたび決めたことは曲げない頑固さを持つ一方で、選手達からは深く信頼され続けてきた名将だ。寺尾は「私が演じるのは、箱根駅伝という競技を知り尽くし、その魅力に深く取り憑