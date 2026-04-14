俳優の町田啓太（３５）主演の日本テレビ系連続ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」（土曜・後９時）に、俳優の竹財輝之助（４６）が第２話のゲストとして出演する。主演・町田演じる浮田タツキが勤めるフリースクール『ユカナイ』に、急に学校に行けなくなった息子・杉谷朔玖（高木波瑠）と共に訪れる父親の紘一役として、４月１８日（土）の第２話の放送で出演。竹財は出演に際し「フリースクールという存在を知らなかったの