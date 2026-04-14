4人組グループ・Aぇ! groupが、14日放送のフジテレビ系バラエティー『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』（毎週火曜深0：15）に出演する。韓国ロケの2週目となる今回は「韓国1泊2日でどれくらい美しくなれる？」をテーマに、メンバーたちが「Aぇ! group美肌選手権 in韓国」を開催する。【写真】かっこよすぎ…！黒ベースの和風衣装をまとったAぇ! group1泊2日の韓国ロケでさまざまな美容体験を行ったあと、最後に肌年齢を測定して最も年