Snow Manの宮舘涼太とTravis Japanの松倉海斗が、17日発売の英文情報雑誌『Eye-Ai』（あいあい）＋Vol.16（ザ・ショット発行）の表紙に初登場する。KEY TO LITの井上瑞稀＆中村嶺亜のインタビューも掲載される。表紙に登場するのは、宮舘と松倉。「夢のグローバルアイドル共演！」をテーマに“2人で海外に行くとしたら？”やお互いのグループについてトーク。ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』で共演中のふたりの全12ペ