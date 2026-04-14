俳優・竹財輝之助が、町田啓太が主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（毎週土曜後9：00）の第2話（18日放送）にゲスト出演することが14日、発表された。学校が「ダルい」と言う小5男子の父親を演じる。【写真】子どもたちも同時解禁！生徒に囲まれる町田啓太本作は、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせるフリースクールを舞台にしたヒューマンドラマ。教室長・浮田タツキ（町田）は「楽し