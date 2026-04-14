【ブンデスリーガ】ザンクト・パウリ 0−5 バイエルン（日本時間4月12日／ミラントア・シュタディオン）【映像】伊藤洋輝、高精度ダイレクトキック→“超ロングフィード”炸裂バイエルンに所属する日本代表DFの伊藤洋輝が、美しいロングフィードを披露。味方に届けたピンポイントパスにファンたちが歓喜している。伊藤は、日本時間4月12日に行われたブンデスリーガ第28節のザンクト・パウリ戦で左センターバックとしてスタメン出場