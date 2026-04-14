俳優・寺尾聰が、大泉洋が主演を務める日本テレビ系10月期連続ドラマ『俺たちの箱根駅伝』に出演することが14日、発表された。箱根駅伝を知り尽くした“名将”古豪・明誠学院陸上競技部の監督を演じる。【写真】渋かっこいい！本人も大満足の大泉洋ビジュアル原作は、池井戸潤氏が執筆した同名小説。日本の正月の風物詩となった『箱根駅伝』を国民的作家・池井戸氏が十余年もの歳月と情熱をかけて執筆した。物語は、箱根駅伝に