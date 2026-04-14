ルフトハンザ・ドイツ航空とルフトハンザ・シティラインの客室乗務員が組織する労働組合Unabhängige Flugbegleiter Organisation（UFO）は、4月15日と16日にストライキを実施する。ルフトハンザ・ドイツ航空とルフトハンザ・シティラインが運航するほぼ全路線で、多くの欠航便が発生する見通し。UFOによるストライキは、4月10日にも行われた。加えて、パイロットの労働組合Vereinigung Cockpit（VC）が4月13日と14日にストラ