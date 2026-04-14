北海道・函館西警察署は2026年4月13日、函館市に住む無職の男（48）を詐欺の疑いで逮捕しました。男は函館市から生活保護を受けていましたが、就労による収入事実を隠して支給額を決定させ、2023年1月31日と同年2月1日に生活扶助費などとして、正当に受けるべき金額よりも約10万円多く交付を受け、だまし取った疑いが持たれています。2025年5月、函館市の職員から「函館市が生活保護費を支給している男に未申告の給与があり、不正