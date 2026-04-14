中国科学技術部が立案し、中国気象局地球システム数値予報センターが主導する「『一帯一路』共同建設国向けAIスマート気象予報応用実証」重点研究開発特別プロジェクトがこのほど始動した。同プロジェクトには、蘭州大学、中国人民大学、国家気候センターなど国内の9機関・大学に加え、モンゴル、エチオピア、カメルーン、タジキスタン、ウズベキスタンなど5カ国の気象当局や研究機関が参加している。人民日報が伝えた。同プロジェ