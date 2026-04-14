高級感のある外観と優れた実用性 スズキは、新型モデル「BURGMAN STREET 125（バーグマンストリート125）」を欧州で発表しました。 同モデルは、シャープさとエレガンスを洗練された形で融合させ、スマートでモダンなルックスを表現した原付二種スクーターモデルです。【画像】 超カッコイイ！ これがスズキ新型「“125cc”スクーター」です！（38枚）スタイリングは、特徴的な新しいボディマウントの分割レンズ式LEDヘッドライ