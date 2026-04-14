フェイエノールトのエースストライカー、上田綺世が４月12日のNEC戦で今季23ゴール目を記録した。18分、右CKを得たフェイエノールトは、ハジ・ムサがファーサイドにボールを入れると、ふたりの味方がブロックして作ってフリーになった上田が、高い打点のヘッドでゴールネットを揺らして先制ゴール。空中で静止しながら身体を捻ってゴール左隅に決めた、豪快なシュートだった。「チームとしてデザインした形で、イメージ通りで