【ワシントン共同】国際エネルギー機関（IEA）のビロル事務局長は13日、ワシントンで講演し、米イスラエルとイランの交戦で損傷した中東のエネルギー施設に関し、交戦前の状態に復旧するには「最長で2年かかるだろう」と語った。ビロル氏は、今回の交戦で「油田やガス田、精製施設、ターミナル施設など80超の施設が損傷した」と説明。うち3分の1超の損傷は「深刻だ」と指摘した。要衝ホルムズ海峡の事実上の封鎖で上昇した原