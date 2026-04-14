フリーアナウンサーの有働由美子（５７）と俳優の井ノ原快彦（４９）が、テレビ朝日系の特別番組「有働イノッチの探検！世界遺産」（２４日）で約８年ぶりにＭＣとしてタッグを組むことが１４日、発表された。「探検！世界遺産」は有働と井ノ原が世界遺産を旅するスペシャル番組。２０１０年〜２０１８年の８年間に渡って、ＮＨＫの情報番組「あさイチ」で朝の顔として息の合ったＭＣを展開したコンビが、世界自然遺産のハワイ