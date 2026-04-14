アストロズは１３日（日本時間１４日）、今井達也投手を右腕の疲労で１５日間負傷者リスト（ＩＬ）に登録した。Ｊ・ペーニャ遊撃手も右太もも裏の肉離れで１０日間ＩＬに登録された。今井は３試合目の登板となった１０日（同１１日）の敵地・マリナーズ戦では１アウトしか奪うことができず、１死球、４四球、３失点の乱調でわずか３７球（うちストライク１７球）で降板していた。