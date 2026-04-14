巨人の松本剛外野手（３２）が１３日、公式戦では初となる甲子園での伝統の一戦を前に、献身的なプレーで勝利に貢献することを誓った。「開幕でもやっていますし、阪神は強い。なんとか自分の仕事をしてチームが勝てるようにしたい」と力強く語った。自身の甲子園での通算成績は３３打数１１安打、打率３割３分３厘と好相性を誇る。高校時代も帝京でスーパー１年生と呼ばれ、３度甲子園に出場。３年夏には当時、花巻東で２年だ