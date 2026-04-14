花粉シーズンは終盤ですが、東海はヒノキ花粉、東北はスギ花粉が大量に飛ぶでしょう。関東も雨上がりなどは、花粉の飛散量が増えそうです。ゴールデンウィーク頃までは花粉の飛ぶ所がある見込みで、ピークを越えても対策を心がけてください。九州から関東はヒノキ中心東北はスギ花粉シーズンは終盤となっていて、東海のヒノキ花粉のピークもまもなく越えるでしょう。東北はスギ花粉の飛散が多いですが、こちらも終わりが見えてき