NY原油先物5月限（WTI）（終値） 1バレル＝99.08（+2.51+2.60%） 週末にパキスタンの首都イスラマバードで米国とイランが停戦協議を実施したが、合意に至らなかったことが相場を押し上げた。ホルムズ海峡の封鎖解除や核開発問題で妥協点が見つからなかったとみられている。米国はイランに要求を受け入れさせるため、イランの港に出入りする船舶の封鎖を開始したほか、トランプ米大統領はイランへ通行料を支払った全