NY金先物6月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4767.40（-20.00-0.42%） 金６月限は続落。時間外取引では、米国とイランの停戦協議決裂を受けて売り優勢で始まったのち、買い戻されて下げ一服となった。欧州時間に入ると、もみ合いとなった。日中取引では、米軍のホルムズ海峡封鎖が開始されるなか、ドル安を受けて押し目を買われた。 MINKABU PRESS