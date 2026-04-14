NY株式13日（NY時間16:23）（日本時間05:23） ダウ平均48218.25（+301.68+0.63%） S＆P5006886.24（+69.35+1.02%） ナスダック23183.74（+280.85+1.23%） CME日経平均先物57715（大証終比：+1135+1.97%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は反発。序盤は下げて始まったものの後半にかけて切り返した。週末にパキスタンのイスラマバードで行われた和平協議は合意に至らず、ホルムズ海