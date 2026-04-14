米シティのロゴ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米金融大手シティグループは13日、原油価格が1バレル＝100ドル近辺まで上昇する局面でも、世界経済は過去に比べてショックを吸収しやすく、景気後退に陥る可能性は限定的とする分析を示した。家計や企業の耐性が強まっており、景気後退に至るハードルは高まっているという。ロイター通信が報じた。シティグループは、原油輸送の要衝であるホルムズ海峡が長期間にわたり閉