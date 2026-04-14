これまで別々の場所で苦悩を抱えていたりん（見上愛）と直美（上坂樹里）が、偶然吹いた風によって運命的な出会いを果たしたNHK連続テレビ小説『風、薫る』。第3週「春一番のきざし」では、卯三郎（坂東彌十郎）が経営する「瑞穂屋」で働けるようになったりんが、謎の青年・島田健次郎（佐野晶哉）と初対面する。 参考：佐野晶哉、『風、薫る』で“人とのつながりの大切さ”を実感「努力って一人ではできない」 佐野晶哉と