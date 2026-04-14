4月14日に初回放送を迎える、佐藤二朗と橋本愛がW主演を務める火9ドラマ『夫婦別姓刑事』。第1話に出演する竹原ピストル、長谷川純、香音、LUKE（└BHNX┘）の役どころが発表された。 参考：秋元康の“過剰な”企画力はどちらに転ぶか『10回切って倒れない木はない』への期待 本作は、コミカルな刑事ドラマの装いの裏に、緻密な謎と登場人物の感情が絡み合う、コメディーと考察要素が交錯するミステリードラマ