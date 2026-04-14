■バリュエンス 2,591円(+500円、+23.9％) ストップ高 バリュエンスホールディングス [東証Ｇ]がストップ高。同社は前週末10日の取引終了後、26年8月期第2四半期累計（25年9月-26年2月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績・配当予想を上方修正した。今期の売上高予想は従来の見通しから70億円増額の1060億円（前期比24.9％増）、最終利益予想は11億円増額の30億円（同4.4倍）に引き上げた。期末一括配当予想は1