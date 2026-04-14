世界的に活躍するトランスジェンダーモデル、矢神サラ（33）の「情熱のZUMBA」のダンスカバーが話題だ。女性ユニット「MAX」が2014年に発表した歌で、矢神は13人のニューハーフと一緒に踊った動画を昨年11月にYouTube上で公開。再生回数は約96万回で、ヒット基準の100万回に迫っている。ダンスがきっかけで10年以上前の歌がリバイバル人気になるのは、17年に大阪府立登美丘高校ダンス部が荻野目洋子の「ダンシング・ヒーロー」