ロッテの毛利と種市がZOZOマリンでの1軍投手練習に合流した。15日の日本ハム戦先発が濃厚な毛利はブルペン投球などで調整。サブロー監督は「いったんリフレッシュさせる」と2度目の登板となった3日のソフトバンク戦後に登録抹消。開幕戦以来の今季2勝目を狙う。種市はWBC後、2度目の調整登板となった10日のファーム・リーグの日本ハム戦で5回2安打無失点と好投。指揮官は「次は上（1軍）で放ると思います」と明言しており、1