そろって伝統の一戦デビューだ。巨人は14日から敵地・甲子園で阪神3連戦を戦う。先発ローテーションを再編し、初戦は則本昂大投手（35）が先発。15日の2戦目は田中将大投手（37）が起用される見込み。共に巨人移籍後は公式戦での阪神戦は初登板となり、元楽天エースの両右腕が首位を快走する宿敵の勢いを止められるか。則本が先陣を切る。移籍後初勝利を目指し、少年時代にファンだったチームとの対戦を心待ちにしていた。「