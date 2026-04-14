14日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）に先発する楽天の荘司が本拠で調整した。10日の先発が雨で流れたが「気持ちは雨の日からホークスに向かっています」と闘志を燃やした。開幕投手の3戦3勝となれば球団では20年の則本以来。「超えたい存在」と意識する右腕に並ぶチャンスだ。15日は古謝、16日の3戦目（北九州）はドラフト1位の藤原が先発する。前回5日の西武戦では5回4安打1失点も勝ち負け付かず。その後は出場選手登録を