「ブンブン丸」発祥の地を沸かせたい。ヤクルト・池山監督にとって原点の地・松山で迎える14日のDeNA戦へ「とにかく、いい勝ち試合を見せたい」と誓った。「現役時代から大変お世話になったし、自分を大きく育ててくれたところ」。22歳だった88年から自主トレを重ねてきた地だ。同年に初めて30本塁打超えを記録。スター選手としての基礎をつくった。松山での自主トレは代々継承され、今年も山田や中村悠、古賀らが行った。昨秋