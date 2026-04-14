14日のオリックス戦（京セラドーム）に先発予定の西武・隅田は、ベルーナドームで軽めの調整で備えた。今季初登板だった3月31日に続くオリックスとの再戦へ「かみ合ったら強いチーム。広角に打てる打者が多い」と警戒心を強めた。前回対戦は5回8安打3失点で勝敗は付かず、チームは逆転勝ち。「打者を悩ませるために、速いボール、遅いボールどっちも意識してもらえたらいい」と緩急で今季2勝目を狙う。