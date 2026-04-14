DeNAの佐野が残り2本としている通算1000安打の達成に意欲を示した。開幕から全13試合で連続安打を継続中。早ければ14日のヤクルト戦で節目に到達するが「早く達成したい気持ちはあるけど、まだまだ通過点だと自分に言い聞かせている。焦らずに一本ずつ積み重ねていきたい」と足元を見つめる。2連勝中のチームはこの日、舞台の松山市に移動。開幕カードで3連敗を喫した相手に、敵地できっりち借りを返す。