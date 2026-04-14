◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断バステールはとても良い仕上がりです。あばらがうっすらと映る、引き締まった腹周り。輝く毛ヅヤ。大きくはないが、柔らかな筋肉を前後肢にバランス良くつけています。馬体重も一戦ごとに増えています。新馬442キロ→2戦目448キロ→3戦目の前走456キロ。とても良い傾向です。ここが凄い！と強調できる部位は見当たりませんが、とても良くまとまった優等生の馬体です。