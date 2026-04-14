◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断カヴァレリッツォはマイラー体形です。短い首と遊びのないきっちりした馬体のつくり。中距離体形だった父サートゥルナーリアには似ていませんが、顔つきは父譲りかもしれません。注意深そうな目つきで、耳にも鼻孔にも力が入っています。立ち姿には前向きな気性がうかがえます。左後肢の蹄の後ろを浮かしながら両前肢へ体重を乗せている。毛ヅヤは抜群。休養明けとは思えないほど良く仕上がって