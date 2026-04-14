【ニューヨーク＝木瀬武】１３日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前週末比３０１・６８ドル高の４万８２１８・２５ドルだった。値上がりは２営業日ぶり。週末に行われた米国とイランの戦闘終結に向けた直接協議が合意に至らなかったことを受け、取引開始直後に４００ドル超下落する場面もあったが、午後にかけて買い戻しが進んだ。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は２８０・８４ポイ