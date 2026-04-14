◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断グリーンエナジーは賢そうな顔をしています。目、耳、鼻先を左前方へ集中させ、ハミ受けも良好。馬体は背と腹下に適度な長さがある中距離体形。前胸と首の筋肉が発達しています。たくましい前肢と釣り合いが取れるようにトモと飛節も力強くなってほしい。あばらが見えるので、ふっくらした腹周りで出走できれば。両飛節を内へ寄せ気味なので真っすぐにして、両後肢で大地をしっかりつかんでほし