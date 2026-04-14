伊豆湘南道路に関するアンケート結果が報告された有識者委員会＝３月２３日、横浜市港北区神奈川県西部と静岡県東部を結ぶ「伊豆湘南道路」の構想を巡り、両県が地元住民らに実施したアンケートの結果がまとまった。回答者の９割が同道路の整備による災害対応力の強化を期待し、早期実現を求める声が多かった。その一方で人口減少局面の大型事業に反対する意見もあり、両県は「整備効果などを丁寧に説明しながら、今後の検討を進