本多大夢と浜川路己による2人組アイドルデュオ・ROIROMが、結成1周年を迎える5月7日にメジャーデビューすることが決定した。デビュー曲のタイトルは「CLASSIC WAVE」。さらに同楽曲を冠したミニアルバムを6月10日に発売することも発表となった。国内外の大型オーディション番組をはじめ、各メディアで活躍する2人の結成は2025年5月8日。以降プレデビュー曲のリリースやショーケース出演などを行なってきたことも記憶に新しい。メジ