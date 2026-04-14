元ＮＨＫの有働由美子アナウンサー、「２０ｔｈＣｅｎｔｕｒｙ」の井ノ原快彦がテレビ朝日系の新番組「有働イノッチの探険！世界遺産」（２４日・後８時）に出演することが分かった。ＮＨＫ「あさイチ」（月〜金曜・前８時１５分）以来、約８年ぶりのタッグという２人は、火山の壮大さを知るため、２泊４日の米ハワイ島ロケを実施。キラウエア火山の噴出口を目の当たりにし、有働アナは「地球の生命力を見ている感じ。神聖