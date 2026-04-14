◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断馬体の美しさならパントルナイーフが一番。首抜けが良く、肩の傾斜もトモの角度も素晴らしい。腹下が長めで背中のつくりにも余裕がある。中長距離仕様の体形です。顎っぱりが良いのでカイバもしっかり食べるのでしょう。弥生賞ディープ記念をフレグモーネで回避したそうですが、四肢を見ても患部が分からないほど奇麗な脚をしています。ただ、キ甲は発展途上。筋肉も鍛える余地があります。腹周