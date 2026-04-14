ロブチェンは全休日の月曜朝、厩舎でリラックスムード。房野助手は「いつも通りの雰囲気。競馬で的確に力を発揮できるように（調整を）していくだけです」と自然体で臨む。今季初戦の前走共同通信杯は行きたがるシーンでなだめ、中団から差して3着。「前走はいい意味で悪い部分が出ましたね。それでも差のない競馬だったし、能力の高さを見せてくれたので」と収穫を口にした。