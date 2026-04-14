キャスターの有働由美子とタレントの井ノ原快彦（20th Century）が出演するテレビ朝日系特番『有働イノッチの探検！世界遺産』が24日午後8時から放送される。2010年〜18年の8年間に渡って、『あさイチ』（NHK）で苦楽を共にしてきた2人がタッグを組み、世界の自然のスゴさを体感する旅に出発＆その感動をわかりやすく伝えていく。【写真】警察手帳を手に、キリっとした表情の移動捜査課メンバーキャスターとしてニュースを通じ