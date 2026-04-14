フリーアナウンサー有働由美子（57）と井ノ原快彦（49）が世界遺産を旅するテレビ朝日系のスペシャル企画「有働イノッチの探検！世界遺産」が4月24日午後8時に放送される。10〜18年の8年間に渡って、NHK「あさイチ」でコンビを組んできた2人が。世界の自然を体感し、感動を伝える。24日の放送はハワイ島が舞台で、キラウエア火山を擁するハワイ火山国立公園、アカカ滝州立公園などを訪れた。初の“2人旅”となった。有働が「8年間