日本ハム・達孝太投手（２２）が１３日、好相性の地で今季初勝利に挑むことを誓った。先発する１４日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）に「イメージはいいですよ。マリンで自分から崩れることはないなというイメージ」と自信。同球場では昨季３試合に先発し、プロ初完封を含む２勝０敗で２２回無失点。さらに２４年のプロ初勝利も含めると、通算４戦３勝で２７回連続無失点となっており、「いい状態で臨めると思います」と力強かっ